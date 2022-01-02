Дорогу на Териберку открыли

Спустя чуть больше суток путь в поморское село стал вновь доступен.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
1 января из-за непогоды была закрыта дорога на Териберку. Спустя чуть больше суток путь в поморское село стал вновь доступен.
- Внимание! Открыто движение! По состоянию на 15.00 2 января открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС" с 32 километра по 81 километр и с 0 километра по 40 километр, автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Движение остается ограниченным на участке автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС" с 81 километра по 135 километр - к поселку Туманный Кольского района.
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