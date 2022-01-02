Дорогу на Териберку открыли

Спустя чуть больше суток путь в поморское село стал вновь доступен. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 января из-за непогоды была закрыта дорога на Териберку. Спустя чуть больше суток путь в поморское село стал вновь доступен.

- Внимание! Открыто движение! По состоянию на 15.00 2 января открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС" с 32 километра по 81 километр и с 0 километра по 40 километр, автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Движение остается ограниченным на участке автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС" с 81 километра по 135 километр - к поселку Туманный Кольского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru