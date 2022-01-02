46-летний житель Мурманска отдал телефонным мошенникам 2,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

1 января доверчивый мурманчанин стал жертвой мошенников. 46-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившись работником службы безопасности банка.

- Лжесотрудник предупредил северянина о том, что на его имя якобы пытаются оформить кредит. Чтобы это предотвратить, звонивший настоятельно порекомендовал оформить заявку на кредит, после чего для сохранения денег перевести их на «безопасный» счет. Поверив злоумышленнику, мужчина так и поступил. Он перевел все свои деньги на продиктованными аферистами счета и остался без 2,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы.

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