В Мурманской области полностью сгорел частный двухэтажный дом

Причина пожара устанавливается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 1 января произошел пожар на ж/д станции Кица, в садовом товариществе «Серебряная Кица» на частном участке. Огонь уничтожил двухэтажный деревянный дом.

- В результате пожара дом сгорел по всей площади 48 квадратных метров. На месте происшествия работало четыре пожарно-спасательных подразделения (15 человек личного состава, 5 единиц техники). Причина пожара устанавливается, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: спасшего троих детей из пожара жителя Абрам-Мыса наградили в МЧС. Николай Тихомиров был на грани потери сознания, когда во второй раз вошел в едкий дым.

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