Прославившаяся из-за покупки IPhone жительница Мурманска показала новый телефон

Мурманчанку прославила покупка IPhone. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мурманчанка Наталья Нетребская прославилась в 2019 году, и довольно просто. Северянка купила последнюю на тот момент модель IPhone и поделилась снимками в сети. А они разошлись по разным сайтам.

С тех пор на свою страницу в "ВКонтакте" она выкладывает фотографии только раз в год - когда обновляет модель IPhone. Сейчас она показала iPhone 13 Pro Max. К слову, судя по геолокации объявлений, Наталья переехала из Мурманска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru