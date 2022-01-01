Прославившаяся из-за покупки IPhone жительница Мурманска показала новый телефон

Мурманчанку прославила покупка IPhone.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мурманчанка Наталья Нетребская прославилась в 2019 году, и довольно просто. Северянка купила последнюю на тот момент модель IPhone и поделилась снимками в сети. А они разошлись по разным сайтам.
С тех пор на свою страницу в "ВКонтакте" она выкладывает фотографии только раз в год - когда обновляет модель IPhone. Сейчас она показала iPhone 13 Pro Max. К слову, судя по геолокации объявлений, Наталья переехала из Мурманска.
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