Первый родившийся в 2022 году в Мурманской области ребенок - девочка

Малышка родилась в Кандалакшском районе [снимок носит иллюстративный характер].
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По традиции в Мурманской области рассказывают о первом родившемся после Нового года ребенке. В январе-2022 это девочка.
- Малышка появилась на свет в 04.08 в Центральной районной больнице Кандалакши. Поздравляю ее маму Алену и всю семью с настоящим новогодним чудом! Всем детишкам нашего Севера желаю здоровья, а их родителям счастья! - рассказал губернатор Андрей Чибис.
В ближайшее время "Мурманскстат" сообщит, сколько детей родились в 2021 году.
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