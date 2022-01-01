Жителей Мурманской области предупреждают о надвигающемся сильном ветре

Ночью 2 января северян ждет сильный ветер. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

31 декабря 2021-й год прощался с Мурманской областью сильным снегопадом. А 2022-й испытает на прочность другим ненастьем.

По прогнозу погоды Мурманского УГМС, ночью 2 января по всей Мурманской области прогнозируется сильный ветер в порывах до 15 - 17 м/с, - предупредили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: из-за непогоды перекрыты дороги на Териберку и Туманный.

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