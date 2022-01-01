Затонувший у морского вокзала в Мурманске плавпереход сняли на видео

Затонувший плавпричал вел к доку. Фото: t.me/z_vorchun

Около семи утра 1 января в Мурманске затонул плавпереход у морского вокзала. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается транспортная прокуратура.

В доке, к которому вела переправа, остались рабочие.

- Доставка людей организована морским транспортом, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Затонувший плавпереход сняли на видео.

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