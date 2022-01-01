У морского вокзала в Мурманске затонул причал

Плавпричал затонул около 7 утра 1 января. Фото: Мурманская транспортная прокуратура
Около 6.40 1 января в районе морского вокзала в Мурманске произошло ЧП - здесь затонул плавпричал.
- Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет, - рассказали в Мурманской транспортной прокуратуре.
Надзорное ведомство проводит проверку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru