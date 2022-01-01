У морского вокзала в Мурманске затонул причал

Плавпричал затонул около 7 утра 1 января. Фото: Мурманская транспортная прокуратура

Около 6.40 1 января в районе морского вокзала в Мурманске произошло ЧП - здесь затонул плавпричал.

- Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет, - рассказали в Мурманской транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство проводит проверку.

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