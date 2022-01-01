Вблизи Апатитов на трассе сгорела машина

Машина сгорела полностью. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В новогоднюю ночь в Мурманской области произошел пожар. В 5.24 1 января рядом с Апатитами на трассе «Кола» загорелась машина.

- Внутри машины находился газовый баллон. Автомобиль выгорел полностью, данных о пострадавших нет, - рассказали в МЧС по Мурманской области.

Огонь тушили 7 человек.

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