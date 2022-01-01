Дороги на Териберку и Туманный закрыли из-за метели

31 декабря в Мурманской области разгулялась метель. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

31 декабря в Мурманской области разыгралась непогода, снегопад продолжился и 1 января. Ожидаемо из-за этого закрыли дороги.

- 1 января с 10.00 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Северян предупреждают, что непогода сохранится весь первый день 2022 года.

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