Дороги на Териберку и Туманный закрыли из-за метели

31 декабря в Мурманской области разгулялась метель.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
31 декабря в Мурманской области разыгралась непогода, снегопад продолжился и 1 января. Ожидаемо из-за этого закрыли дороги.
- 1 января с 10.00 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в "Мурманскавтодоре".
Северян предупреждают, что непогода сохранится весь первый день 2022 года.
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