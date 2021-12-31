В Октябрьском округе Мурманска произошло аварийное отключение электроснабжения

Частичное аварийное отключение электроснабжения произошло в домах по проспекту Ленина, улицам Марата, Кирова, Самойловой, Полярные Зори. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За пару часов до Нового года жители Октябрьского округа Мурманска остались без света.

- 31 декабря в 21.35 в оперативную дежурную смену поступило сообщение, что в Мурманске в результате просадки напряжения на линиях 123-125 произошло отключение электроснабжения. Ведутся восстановительные работы, - сообщили ГУ МЧС России по Мурманской области. Частичное аварийное отключение электроснабжения произошло в домах по проспекту Ленина, улицам Марата, Кирова, Самойловой, Полярные Зори.

К счастью, спустя час электричество удалось восстановить.

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