Мама погибшего в страшной аварии Сергея Марченкова про виновницу ДТП: "Тюрьма ее не изменила"

Светлана Скачинская пьяной устроила смертельную аварию. Фото: ХибИнформБюро

29 декабря 2020 года Апатитский суд вынес приговор Светлане Скачинской, устроившей ДТП в мае того же года. Тогда погиб 20-летний Сергей Марченков, а 18-летняя Виктория Смирнова стала инвалидом. Виновницу аварии отправили в колонию на семь лет. Что изменилось за год?

Скачинская должна выплачивать деньги, но за 12 месяцев перечисленные суммы очень скромны: 18758 рублей 36 копеек семье Сергея, 8531 рубль 73 копейки - семье Виктории.

— Я сделала для себя только один вывод: тюрьма ее не изменила. Она ничего не осознала и ничего не поняла. Скачинская заявила в суде, что считает расходы на адвоката непомерно большими и что это мои трудности — мол, сама заключила договор по такой цене, сама и должна оплачивать. Она, такое впечатление, даже не понимает очевидного: если бы не ее пьяная гонка с полицией, расходов ни на адвоката, ни на похороны просто не было бы! И мой сын был бы жив… - рассказала «ХибИнформБюро» мама погибшего Сергея Елена Колычева.

Виктория Смирнова до сих пор не пришла в сознание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru