В 2021 году ЦУР Мурманской области обработал более 112 тысяч сообщений

ЦУР Мурманской области подвел итоги работы за 2021 год. Фото: правительство Мурманской области

ЦУР Мурманской области открылся в ноябре 2020 года. К Новому году здесь подвели итоги работы за 2021 год. Всего поступило свыше 112 тысяч обращений. Неудивительно, что чаще всего северяне жаловались на благоустройство, ЖКХ, дороги, здравоохранение и социальное обслуживание.

- Количество задержек размещения ответов на сообщения из соцсетей за год уменьшилось с 10 до двух процентов. Срок рассмотрения большинства жалоб сократился в три раза. Среднее время ответа на сигналы жителей к декабрю 2021 года составило 4 часа 39 минут. Специалисты центра провели обучение для 433 профильных сотрудников региональных органов власти и муниципалитетов по повышению эффективности работы в соцсетях и качества ответов жителям, - рассказали в Центре управления регионом Мурманской области.

Напомним: поисковый отряд «ЛизаАлерт» и ЦУР Мурманской области договорились о сотрудничестве. Объединение усилий поможет с поисками пропавших людей.

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