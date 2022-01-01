В Мурманске полицейские исполнили новогоднее желание 71-летней северянки

Полицейские исполнили мечту Евдокии Федоровны - о телефоне она мечтала 15 лет. Фото: УМВД по Мурманской области

Под Новый год есть хорошая традиция исполнять желания детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Но пожилым людям тоже нужно чудо. У 71-летней северянки Евдокии Сластениной оно случилось.

Перед Новым годом к ней приехали начальник УМВД России по городу Мурманску подполковник полиции Равшан Эргашев и начальник ОРЛС полковник внутренней службы Ольга Иванова. Они подарили мурманчанке мобильный телефон.

- О нем Евдокия Федоровна мечтала более 15 лет. Все это время она пользовалась стационарном домашним аппаратом. Не имея по состоянию здоровья возможности ходить, мурманчанка остро нуждалась в гаджете, чтобы поддерживать связь со знакомыми и службами помощи. Загаданное желание сбылось благодаря Всероссийской благотворительной новогодней акции «Елка желаний». Зарегистрироваться на соответствующей электронной платформе ей помогла соседка, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: Андрей Чибис исполнил мечту мальчика и сходил с ним в кино. Также школьнику показали рабочий кабинет губернатора Мурманской области.

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