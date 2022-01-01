В центре Мурманска начал работать каток

На катке работает прокат коньков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Мурманска открылся каток, на улице Воровского. Впервые его залили прошлой зимой, и многим северянам он понравился.

- Искусственный лед уложен в прямоугольную форму, украшен «световым потолком». Каток на Воровского будет работать до 1 марта, - рассказали в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Кататься можно будет с 11.00 до 19.00. Со своими коньками вход бесплатный, прокат коньков стоит 350 рублей за размеры 34 - 48, 200 рублей за размеры 26 - 33.

Напомним: в центре Мурманска работает новогодняя ярмарка.

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