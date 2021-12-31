Губернатор Мурманской области поздравил северян с наступающим Новым годом

Глава региона обратился с традиционным поздравлением. Фото: скрин видео

В преддверии Нового года губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к северянам и поздравил их с праздником.

Вспоминая уходящий год, глава региона подчеркнул, что пандемия коронавируса больше не сдерживает динамичного и активного развития Кольского Заполярья. Область является одним из лидеров в стране по объему инвестиций благодаря новым резидентам Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики». В регионе преображаются города и поселки, ремонтируются дороги, строятся школы и детские сады, благоустраиваются дворы, развивается система здравоохранения.

- Я хочу поблагодарить каждого северянина за вклад, за ту работу, которую вы делает в непростых климатических условиях для развития нашей области. Вместе мы делаем область сильной и комфортной для жизни в Арктической зоне. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, успехов и счастья. С наступающим 2022 годом!, – отметил губернатор.

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