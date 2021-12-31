Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды 1 января

Рекомендуется на время непогоды воздержаться от выхода в лес и на водоемы, без необходимости не совершать поездок на личном авто. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода преподнесет жителям Мурманской области не самый приятный сюрприз в первый день 2022 года. В региональном МЧС предупреждают об ухудшении метеоусловий - в течение суток 1 января по Мурманской области ожидается сильный ветер со снегом и метелью.

- Рекомендуется на время непогоды воздержаться от выхода в лес и на водоемы, без необходимости не совершать поездок на личном авто. На улице соблюдать осторожность, избегать скользких мест, не находиться вблизи крыш зданий, шатких строений, обращать внимание на возможность падения снега и наледи с крыш, - отметили в спасательном ведомстве.

Температура воздуха ночью составит -6-11, днем до -3-8 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru