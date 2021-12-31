В Мурманской области утвердили шорт-лист Арктической литературной премии имени Маслова

Все авторы книг, вошедших в шорт-лист, будут приглашены в Мурманск принять участие в Арктическом литературном десанте. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области выбрали лауреатов Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семеновича Маслова. Члены конкурсной экспертной комиссии под председательством писателя, публициста, члена Союза писателей России Владимира Крупина составили шорт-лист премии.

- В него вошли книги, посвященные Русской Арктике и людям, живущим и покоряющим Север: роман «Хождение к Студеному морю» Камиля Зиганшина (Уфа), повесть «На Севере, на летнем берегу» Павла Кренева (Москва), исторический роман «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова (Петрозаводск), сборник стихов «Метель» Андрея Попова (Сыктывкар), книга «Несмиренный живописец» и роман «Мурманцы» Дмитрия Коржова (Мурманск), книга «Русский Север: брошенная земля» Марины Власовой (Санкт-Петербург), повесть «В поисках мальчишеского бога» Дмитрия Ищенко (Мурманск), - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Все авторы книг, вошедших в шорт-лист, будут приглашены в Мурманск принять участие в Арктическом литературном десанте, а трое из них станут лауреатами первой Арктической литературной премии.

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