В преддверии Нового года в Мурманской области подорожали ряд овощей и греча

Наибольшее увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманскстате рассказали о том, как изменились цены на отдельные виды продуктов первой необходимости с 21 по 27 декабря. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске. Больше всего перед Новым годом подорожали овощи.

- Наибольшее увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 5,2%), картофель (на 3,6%), гречневую крупу (на 2,9%), репчатый лук (на 2,1%), пшеничную муку (на 2%), сливочное масло (на 1,7%), шлифованный рис (на 1,2%), вермишель (на 1,1%), - отметили в статистическом ведомстве.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним: оливье жителям Мурманской области обойдется на 59 рублей дороже, чем год назад. Мурманскстат подсчитал стоимость любимого новогоднего салата.

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