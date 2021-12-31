В МЧС по Мурманской области напомнили об основных правилах использования пиротехники

При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опасной зоны увеличивается в 3-4 раза. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Ни один Новый год не обходится без запуска петард и фейерверков. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мурманску регионального ГУ МЧС Евгений Тыныгин напомнил жителям Мурманской области основные правила использования пиротехники, чтобы безопасно отметить праздники.

Использовать пиротехнические изделия необходимо строго следуя инструкции по применению, на безопасном расстоянии от массового скопления людей, зданий и автомобилей.

Местом для установки пиротехники может быть большая открытая площадка, двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек. Стоит внимательно осмотреть выбранное место - рядом не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей. Категорически запрещается использовать пиротехнику рядом с жилыми домами, так как они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак. Также нельзя использовать фейерверки в закрытых помещениях, квартирах, офисах.

При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опасной зоны увеличивается в 3-4 раза.

- Зрители должны находиться на расстоянии 35 - 50 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны. В случае нахождения людей в радиусе опасной зоны изделия, в которой происходит движения самого фейерверка и разлет его фрагментов, есть большая вероятность получить травмы. При использовании вблизи строений и автомобилей не исключено их возгорание, - отметили в спасательном ведомстве.

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