В 2022 году в Мурманскую область будут поставлять овощи по льготному тарифу

Свежие овощи будет возить в Мурманскую область выгоднее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы удовлетворить потребность регионов в картофеле и овощах, в России расширили географию железнодорожных перевозок сельхозпродукции по льготному тарифу. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь доставка овощей в Мурманскую область будет дешевле.

- Такое решение позволит наладить необходимый объем поставок продукции в регионы, где прогнозируется ее дефицит, поддержать сельхозпроизводителей, снизить стоимость транспортировки сельскохозяйственных грузов по стране, - сообщили в правительстве.

Перевозки овощей и картофеля по льготному тарифу теперь станут возможны из Дагестана, Краснодарского края и Астраханской области в регионы Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов. Эта мера будет действовать до конца 2022 года. Раньше овощи можно было перевозить по льготному тарифу только в регионы Дальнего Востока.

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