Стали известны подробности инцидента с провалившейся в яму с кипятком собакой в Заозерске

Обстоятельства происшествия продолжают устанавливать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Заозерске у школы № 57 провалился в яму с кипятком сенбернар, который гулял с хозяйкой. Собака скулила от боли, на место прибыли спасатели, однако спасти животное не смогли.

В "Мурманскэнергосбыте" рассказали подробности случившегося.

- В Заозерске эксплуатацию труб и их ремонт обеспечивает подрядная организация ООО "СМП". Они должны были выставлять все ограждения. Собака побежала и провалилась в люк. В тот момент там не было горячей воды, но, видимо, своим весом в прыжке животное сбило так называемый "воздушник" - запорную арматуру, из-за чего хлынул кипяток, - сообщили "КП"-Мурманск" на предприятии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудники компании отметили, что хозяйка выгуливала питомца без ошейника и поводка.

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