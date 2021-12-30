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Общество30 декабря 2021 14:51

Мурманская область получит 700 тысяч рублей на выплаты врачам за выявленную онкологию

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Деньги будут врачам выплачивать за выявленные онкологические заболевания у пациентов.

Деньги будут врачам выплачивать за выявленные онкологические заболевания у пациентов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении средств на специальные выплаты в 2022 году медицинским работникам. Деньги будут врачам выплачивать за выявленные онкологические заболевания у пациентов.

Всего на это дело направлено свыше 155,4 миллиона рублей. Мурманская область получит 700 тысяч рублей.

- Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше, - сообщили в правительстве РФ.

При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медучреждению из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Поликлиника в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.

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