Марафон новогодних праздников для детей с особенностями развития

Фото: Евтехова Татьяна Михайловна.

Все мероприятия были организованы социальным центром "SOS Мурманск" в рамках проекта "Особенная помощь", поддержанного Фондом президентских грантов, при активном участии партнеров из числа некоммерческих организаций и государственных учреждений.

В каждом муниципалитете для деток был подготовлен особенный праздник. В поселке Ревда Ловозерского района ребята играли в командные игры на ловкость, взаимопомощь и внимание. Ребята были в восторге от участия в играх и написания совместного письма Деду Морозу, которое получилось очень веселым и сказочным.

Фото: Евтехова Татьяна Михайловна.

В Кандалакше дети отправились в удивительное путешествие, где аниматоры создали для них полный чудес сказочный новогодний мир, полный сюрпризов и подарков. В итоге мероприятие прошло под искренний детский смех, счастливые и горящие глаза участников.

Фото: Евтехова Татьяна Михайловна.

В Заполярном состоялся по-настоящему зимний праздник с новогодними играми прямо на хрустящем северном морозе. Дед Мороз, который прибыл на праздник на мотоцикле, вызвал у детей и их родителей настоящий восторг! Хороводные игры, творческие задания для детей и их родителей, катание на мотоциклах, фотосессия с Дедом Морозом, горячие пироги с ароматным чаем... Настроение у всех участников праздника было намного выше 0 градусов по Цельсию.

Фото: Евтехова Татьяна Михайловна.

Ковдор встречал детей неожиданными гостями - Снеговиком и Полярной Ночью. Яркие эмоции царили на празднике, дети танцевали, пели, водили хороводы, много улыбались и двигались. Родители вторили детям. В самый разгар праздника в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка. По глазам детей было видно, что они очень ждали этой встречи, а потом все вместе они играли в "зимние забавы".

Фото: Евтехова Татьяна Михайловна.

В Мурманске состоялось самое масштабное мероприятие. На сцене Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова всем участникам праздника была показана новогодняя сказка «Настоящая история Зимнего царства», благодаря которой дети и родители окунулись в мир, полный волшебства и настоящих зимних чудес! Ребята познакомились с жителями загадочного Зимнего царства, ведь только в новогоднюю ночь свершается чудо, когда волшебники из сказок становятся видимыми для людей и могут путешествовать по нашему миру, общаясь с нами. А еще побывали на Конференции Зимы, помогли Снегурочке и встретили праздник в Ледяном Дворце Деда Мороза! Ребятам удалось от души потанцевать, принять активное участие в поисках волшебного механизма, украденного Гололёдом у Деда Мороза, отгадать загадки и запустить новогодний конвейер, чтобы все детишки вовремя получили подарки!

Фото: Евтехова Татьяна Михайловна.

Во всех городах праздники завершились совместными чаепитиями. Дети и их родители охотно делились впечатлениями и отличным настроением. Так приятно дарить людям минуты радости, веселья, неожиданности и сюрпризов, и особенно приятно, если даришь детям!

Подводя итог можно сказать, что более 120 детей с особенностями развития, которые приняли участие в праздничных мероприятиях, стали чуточку счастливее. Интегрированные мероприятия стали для них хорошей поддержкой в социализации и раскрытии творческого потенциала, развитии коммуникативных навыков и получении опыта положительных эмоций.

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