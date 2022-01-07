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Общество7 января 2022 15:50

"Никогда так близко ее не видел": Лучшие кадры 2021 года глазами фотографов Мурманской области

Какие снимки сами фотографы считают самыми удачными
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Апатитчанин поделился с "КП"-Мурманск" одним из своих лучших снимков. Фото: gov-murman.ru

Апатитчанин поделился с "КП"-Мурманск" одним из своих лучших снимков. Фото: gov-murman.ru

Фотограф из Апатитов Виталий Истомин поделился с "КП"-Мурманск" одним из своих лучших снимков за ушедший 2021 год. В сентябре Виталий встретил рыжую красавицу, когда путешествовал по Кольскому полуострову.

- Я никогда не видел лисиц так близко. С друзьями катались в Кандалакшу, и к нам выбежала лиса, удалось поймать ее в кадр. Считаю, что снимок получился достаточно хорошо, - отметил автор.

В кадре апатитчанина - милая лисичка. Фото: Виталий Истомин vk.com/rai_naomi

В кадре апатитчанина - милая лисичка. Фото: Виталий Истомин vk.com/rai_naomi

Напомним: фотография жителя Снежногорска заняла второе место в конкурсе от National Geographic. Северянин запечатлел закат с северным сиянием на полуострове Рыбачий.

Здесь вы можете прочитать о лучших фотографиях Руслана Тулупова, Елены Ермолиной, Дмитрия Дубова, Валентина Жиганова, Надежды Пархоменко, Евгения Ефремова.

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