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Здоровье30 декабря 2021 13:21

За сутки в Мурманской области 129 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 30 декабря 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 74 591 северянин, на лечении остаются 14 323 пациента.

Выздоровели 74 591 северянин, на лечении остаются 14 323 пациента.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 30 декабря 2021 года, за последние сутки 129 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 91 683 человека, количество летальных исходов - 2769 (+6 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+64, всего 43378), Кандалакшский район (+15, всего 7246), Североморск (+12, всего 8053).

Выздоровел 74 591 северянин, на лечении остаются 14 323 пациента.

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