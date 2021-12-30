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Общество30 декабря 2021 11:56

В Мурманске может появиться своя "Стена плача"

Вариант ее установки уже известен
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Детали проекта пока не известны.

Детали проекта пока не известны.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области может появиться новое памятное место. Как рассказали "КП"-Мурманск" родные погибшего в Баренцевом море экипажа ярусолова "Онега", вблизи мемориала "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" рассматривают вариант создания "Стены плача".

- На ней хотят написать имена погибших в мирное время моряков, - рассказали родственники рыбаков с "Онеги".

Детали проекта пока неизвестны. Напомним: памятная табличка экипажу "Онеги" появится в Спасе на Водах.

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