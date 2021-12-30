Жители Мурманской области могут сделать прививку от коронавируса в новогодние каникулы

Прививку от коронавируса северяне смогут сделать даже на праздниках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогодние праздники жители Мурманской области смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции. Пункты вакцинации будут работать в поликлиниках, больницах и торговых центрах. Режим работы стационарных пунктов соответствует графику работы медучреждений в праздничные дни.

– В торговых центрах прививочные пункты в некоторые дни будут закрыты. Мобильные прививочные пункты в ТЦ «Форум», «Мурманск Молл» и Плазма» 30 декабря открыты с 12 до 20 часов. 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января – объявлены выходными днями, – сообщили в оперштабе.

Сделать прививку в мобильных прививочных пунктах можно будет 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января с 12 до 18 часов.

10 января все пункты будут работать в прежнем режиме - с 12 до 20 часов.

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