Завершены поиски пропавшего в Мурманске мужчины из Екатеринбурга

Мужчина найден живым. Фото: vk.com/murmanspas51
Завершились поиски 36-летнего Дениса Зубченко. В ноябре мужчина приехал в Мурманск из Екатеринбурга, чтобы трудоустроиться. С 15 ноября он не выходил на связь с родными и близкими.
К счастью, мужчину нашли живым и невредимым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "МурманСпас". Где все это время пропадал екатеринбуржец, не уточняется.
Напомним: завершились поиски пропавшего мужчины в районе Щукозера. Северянин уехал на рыбалку и не вернулся.
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