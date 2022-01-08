Стало известно, как в 2022 году в Мурманской области вырастет плата за коммунальные услуги

С 1 июля в Мурманской области по традиции вырастет плата за коммунальные услуги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 июля в Мурманской области по традиции вырастет плата за коммунальные услуги.

- Средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составит 4,5%, что является средним показателем на территории РФ. Максимальный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составит 6,9% и коснется 9 тысяч человек, то есть около 1% численности населения региона. Следует отметить, что в 15 муниципалитетах средний индекс сложился ниже 4,5%, - сообщили в комитете по тарифному регулированию Мурманской области.

В ряде муниципалитетов тариф на отопление не вырастет. В Зеленоборском, Кильдинстрое и Корзуново останутся прежними тарифы на водоснабжение, а в Полярных Зорях и Зареченске - на водоотведение.

В 2022 году вырастет плата за вывоз мусора.

- Тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области останутся одними из минимальных по РФ и самими минимальными в СЗФО и составят с 1 января 2022 года для домов с газовыми плитами – 2,97 руб./кВтч; для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 2,197 руб./кВтч. С 1 июля 2022 года для домов с газовыми плитами – 3,12 руб./кВтч; для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 2,308 руб./кВтч, - уточнили в профильном комитете.

Газ для северян также подорожает.

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