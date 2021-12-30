К Новому году достроили детский сад на улице Достоевского в Мурманске

Детский сад на улице Достоевского наконец достроили. Фото: администрация Мурманск

Детский сад сдали строители к Новому году в Мурманске. Он возведен в районе домов № 31 и 32 на улице Достоевского. Трехэтажное здание рассчитано на 196 мест и имеет прекрасный вид на Кольский залив. В торцах нового детского сада установлен витражи. Отделка внутренних помещений выдержана в пастельных тонах. На территории установлены современные теневые навесы.

Строительство началось в июле 2020 года.

– На этапе подготовительных работ выяснилось, что для прокладки наружных инженерных сетей необходимо провести большой объем буровзрывных работ, которые продолжались на площадке практически весь период строительства, – сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

Несмотря на это, а также рост цен на стройматериалы, подрядчик успел завершить все работы до конца года. Сейчас идет оформление необходимых документов для ввода объекта в эксплуатацию.

Отметим, что строительство вели в рамках национального проекта «Демография»

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