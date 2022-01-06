Облака плыли в реке: лучшие снимки 2021 года глазами фотографов Мурманской области

Мы продолжает наш проект о лучших фотографиях 2021 года, по версии их авторов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мы продолжает наш проект о лучших фотографиях 2021 года, по версии их авторов. Сегодня в кадре - работы фотографа из Кандалакши Евгения Ефремова. Он смог поймать облака, плывущие в реке.

- Осень, сентябрь, деревня Колвица в 30 километрах от Кандалакши... Тут у нас дача, и все лето проводим здесь, отдыхаем, сажаем картошку, есть небольшая тепличка с огурцами, грядки с луком, морковкой, свеклой, салатом, в выходные приезжают дочка с внуками, ну, и гости иногда. В очередной раз, выйдя к реке, увидел такую красоту!!! Хотя тут всегда почти красиво, - рассказал Евгений Ефремов "КП"-Мурманск".

Красивый снимок был сделан в Колвице. Фото: Евгений Ефремов

Здесь вы можете прочитать о лучших фотографиях Руслана Тулупова, Елены Ермолиной, Дмитрия Дубова, Валентина Жиганова, Надежды Пархоменко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru