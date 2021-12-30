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Происшествия30 декабря 2021 9:42

В Заозерске собака провалилась в яму с кипятком

Спасти животное не удалось
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Собаку пытались спасти, но не смогли.

Собаку пытались спасти, но не смогли.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Заозерске случилась беда у школы № 287. Здесь в яму с кипятком упал домашний сенбернар. На место прибыли спасатели, собака скулила от боли, но выжить после случившегося ей не удалось.

Напомним: в последнее время в Заозерске часто случаются коммунальные аварии, из-за которых местные жители остаются без отопления и горячей воды. 27 декабря под отключение попали 9 тысяч человек. Одна из причин происходящего - старые военные сети.

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