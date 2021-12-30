В Заозерске собака провалилась в яму с кипятком

Собаку пытались спасти, но не смогли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Заозерске случилась беда у школы № 287. Здесь в яму с кипятком упал домашний сенбернар. На место прибыли спасатели, собака скулила от боли, но выжить после случившегося ей не удалось.

Напомним: в последнее время в Заозерске часто случаются коммунальные аварии, из-за которых местные жители остаются без отопления и горячей воды. 27 декабря под отключение попали 9 тысяч человек. Одна из причин происходящего - старые военные сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru