Стало известно, где в Мурманске ограничат движение на Новый год

Некоторые улицы перекроют в новогоднюю ночь.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В администрации Мурманска сообщили, где будет запрещен проезд автомобилей в новогоднюю ночь. Ограничения вводятся в связи с проведением праздничных мероприятий в центре города и коснутся всех видов транспорта.
С 23.00 31 декабря 2021 года до 5.00 1 января 2022 года - запрещено движение, остановка и стоянка на проспекте Ленина, от улицы Профсоюзов до улицы Комсомольской.
С 8.00 31 декабря 2021 года до 5.00 1 января 2022 год - запрещено движение, остановка и стоянка на улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до дома № 5 на улице Коминтерна.
С 8.00 31 декабря 2021 года до 5.00 1 января 2022 года - запрещено движение, остановка и стоянка на улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна.
Напомним: стало известно расписание праздничной программы на новогоднюю ночь в Мурманске.
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