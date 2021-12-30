Стало известно, где в Мурманске ограничат движение на Новый год

Некоторые улицы перекроют в новогоднюю ночь. Фото: Олег ФИЛОНОК

В администрации Мурманска сообщили, где будет запрещен проезд автомобилей в новогоднюю ночь. Ограничения вводятся в связи с проведением праздничных мероприятий в центре города и коснутся всех видов транспорта.

С 23.00 31 декабря 2021 года до 5.00 1 января 2022 года - запрещено движение, остановка и стоянка на проспекте Ленина, от улицы Профсоюзов до улицы Комсомольской.

С 8.00 31 декабря 2021 года до 5.00 1 января 2022 год - запрещено движение, остановка и стоянка на улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до дома № 5 на улице Коминтерна.

С 8.00 31 декабря 2021 года до 5.00 1 января 2022 года - запрещено движение, остановка и стоянка на улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна.

Напомним: стало известно расписание праздничной программы на новогоднюю ночь в Мурманске.

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