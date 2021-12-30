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Общество30 декабря 2021 8:57

В Мурманске устанавливают скамейки-ракушки с подогревом

Они появятся в новой зоне отдыха на улице Шмидта
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Установка "ракушек" идет полным ходом. Фото: vk.com/murmanskgroup

Установка "ракушек" идет полным ходом. Фото: vk.com/murmanskgroup

В рамках проекта "Мой залив" Мурманск скоро обзаведется новой зоной отдыха на улице Шмидта. В новом сквере с видом на железную дорогу и порт появятся скамейки -ракушки с подогревом, их уже устанавливают.

- На Шмидта продолжают устанавливать чудо-капсулы для обзора, в которых будет тепло. Пришлось в районе подземного перехода даже забор посрезать, - написали в паблике "Мурманск".

Архитекторы хотят напомнить горожанам о легендарном исследователе Севера и Памира, знаменитом русском ученом Отто Юльевиче Шмидте.

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