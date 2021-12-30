Путешественники сняли на видео трудный путь в Териберку

Туристы пробирались в поморское село в темноте, сквозь метель. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Путешественники поделились в соцсетях видео, в котором показали непростой путь в Териберку зимой. Туристы пробирались в поморское село в темноте, сквозь метель, из-за которой мало что можно было разглядеть, кроме снега.

- Если дорога в Териберку открыта, это не значит, что все в шоколаде. Советую заправлять бак под завязку, брать с собой лопату, надежную веревку, спальник и еду. Некоторые туристы одеваются как на танцы, а потом колотятся. Всем удачи и берегите себя! - написали в паблике "Морская рыбалка и отдых в Териберке".

Напомним: дорогу на Териберку полностью отремонтируют до 2025 года. Для реконструкции ее разделили на три участка.

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