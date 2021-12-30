Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 8:12

Путешественники сняли на видео трудный путь в Териберку

Туристы советуют заправлять бак под завязку, брать с собой лопату, надежную веревку, спальник и еду
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Туристы пробирались в поморское село в темноте, сквозь метель.

Туристы пробирались в поморское село в темноте, сквозь метель.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Путешественники поделились в соцсетях видео, в котором показали непростой путь в Териберку зимой. Туристы пробирались в поморское село в темноте, сквозь метель, из-за которой мало что можно было разглядеть, кроме снега.

- Если дорога в Териберку открыта, это не значит, что все в шоколаде. Советую заправлять бак под завязку, брать с собой лопату, надежную веревку, спальник и еду. Некоторые туристы одеваются как на танцы, а потом колотятся. Всем удачи и берегите себя! - написали в паблике "Морская рыбалка и отдых в Териберке".

Напомним: дорогу на Териберку полностью отремонтируют до 2025 года. Для реконструкции ее разделили на три участка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru