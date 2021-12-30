В Мурманской области четыре новых резидента АЗ РФ создадут 427 рабочих мест

Всего в Мурманской области зарегистрировано 106 резидентов АЗ РФ.Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области статус резидента Арктической зоны получили еще четыре проекта компаний «АРКТИК СТРОЙ», «Антей Север», «Природа ДОЗ» и «АРТЕК».

Так, «Антей Север» планирует создать в Мурманске многофункциональный комплекс по добыче, хранению и переработке краба и рыбы. Также предусмотрены строительство новых и модернизация существующих краболовных судов.

- Объем инвестиций по проекту составляет 13,8 миллиарда рублей. Инвестор создаст 403 новых рабочих места для северян, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Компания «АРКТИК СТРОЙ» построит магазин и торгово-офисное помещение за 33 миллиона рублей. Будет создано два новых рабочих места.

Резидент «Природа ДОЗ» планирует модернизацию деревообрабатывающего завода в Верхнетуломском на 11 миллионов рублей. Реализация проекта позволит открыть 15 новых рабочих мест.

Компания «АРТЕК» создаст мастерскую по производству щитов автоматического управления. Объем инвестиций 1 миллион рублей, будет создано 7 новых рабочих мест.

Сейчас в Мурманской области зарегистрировано 106 резидентов АЗ РФ. Общий объем инвестиций по проектам составляет 142,2 миллиарда рублей.

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