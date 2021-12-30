Полиция ищет стрелявшего в стриптиз-баре Мурманска

Ночью в стриптиз-баре Мурманска стреляли. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около двух часов ночи 30 декабря в центре Мурманска произошел конфликт, в результате которого есть пострадавшие. Как стало известно, в стриптиз-баре на улице Воровского один из посетителей стрелял и ранил мужчину.

- Сейчас устанавливается личность стрелявшего, - сообщили "КП"-Мурманск" в УМВД по Мурманской области.

Напомним: только на прошлой неделе общепиту и другим учреждениям разрешили работать до 02.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Докеры в Мурманске перевели дневной заработок семьям погибших на шахте "Листвяжная". Оборвались жизни 51 человека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru