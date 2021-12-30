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Общество30 декабря 2021 6:57

В Мурманской области продлили ограничения для людей старше 60 лет

Самоизоляция для не привитых продолжается до 21 января
Татьяна ЖДАНОВА
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Прививка поможет избежать ограничений.

Прививка поможет избежать ограничений.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Мурманской области продлили ограничения по допуску к работе. Они касаются граждан старше 60 лет. Соответствующее постановление выпустило региональное правительство.

– Ограничения для допуска к работе касаются людей в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями. Они продлятся по 21 января, – сообщили в правительстве региона.

К работе в обычном режиме могут быть допущены те, кто имеет один из следующих документов: действующий QR-код вакцинированного; действующий QR-код переболевшего; сертификат профилактической прививки от COVID-19 на бумажном носителе; документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий, что гражданин ранее перенес COVID-19 и со дня его выздоровления прошло не более 6 месяцев.

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