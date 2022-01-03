Самые удивительные встречи с милыми дикими животными в Мурманской области в 2021 году

Пернатых и хвостатых хищников удалось запечатлеть на камеру. Фото: Юлия Лукиянова

В 2021 году в Мурманской области было немало удивительных встреч с дикими животными.

Так, в марте северянам удалось запечатлеть краснокнижную рысь, встретить которую - большая удача. Хищница попала в фотоловушку в Кандалакшском заповеднике.

А к концу весны жительнице Ковдора посчастливилось встретить краснокнижную сову. Бородатая неясыть ждала ее в городском парке. Женщина была в восторге от милого пернатого.

В мае ночная рыбалка стала самым захватывающим приключением для туриста, который рыбачил у Кильдина. Мужчина из Архангельской области встретил дельфинов, которые всю ночь плавали неподалеку.

В июне житель Кандалакши спас маленького измученного лисенка, мама которого куда-то запропастилась. Неуклюжий малыш чуть не попал под колеса. В итоге рыжего друга пристроили в добрые руки тем, кто знает, как обращаться с пострадавшими дикими животными.

Тем временем на Айновских островах волонтер запечатлела атлантических тупиков. По словам девушки, пернатые летали практически перед самым носом, а потом мгновенно ныряли в норки, чтобы покормить своих птенцов. Ей удалось сделать отличные кадры с птицами.

Еще одна интересная встреча произошла в августе в Коле. Житель Мурманска заметил сновавшую под мостом американскую норку. Юркого зверька хотели покормить, но тот от лакомства отказался. Немного побегав по берегу, он нырнул в реку и был таков.

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