Самые удивительные погодные аномалии в Мурманской области в 2021 году

В 2021 году в Мурманской области не обошлось без погодных аномалий. Фото: Олег ФИЛОНОК

В 2021 году в Мурманской области не обошлось без погодных аномалий. Одни из них порадовали, а другие создали массу хлопот коммунальным службам и автовладельцам.

Так, в феврале в регионе был мощный снегопад. За одну неделю в Мурманске выпало две месячные нормы осадков. К 14 февраля город достиг уже 267% снега, побив рекорд. Как отметили синоптики, такого количества снега, выпавшего за неделю в феврале в столице Заполярья, не отмечалось за весь период наблюдений.

Весной было побито несколько рекордов по теплу. В Каневке, Краснощелье, Кандалакше и Ковдоре температура воздуха 13 мая поднялась выше +20 градусов. Это были первые "двадцатники" по области в 2021 году.

К концу мая, наоборот, похолодало. 22 числа столица Заполярья отметила 25 миллиметров мокрого снега за день - это максимальное количество осадков за сутки, которое когда-либо выпадало в мае.

В июне регион ждали новые рекорды. 3 июня 2021 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Мурманске. Воздух прогрелся до +27,2 градуса.

Июль принес еще большую жару в Заполярье. В столице региона впервые с 2018 года столбик термометра поднялся до +30, а за счет облачной погоды и ветра Мурманск повторил уникальное достижение по удержанию ночью температуры выше +20 градусов.

Будем надеяться, что 2022 год принесет нам еще больше летнего тепла и меньше сугробов весной.

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