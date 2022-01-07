Самые страшные ДТП в Мурманской области в 2021 году

В 2021 году, как и всегда, не обошлось без дорожных аварий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году, как и всегда, не обошлось без дорожных аварий. Некоторые из них стали роковыми и унесли жизни взрослых и детей.

19 декабря, дорога Мишуково - Снежногорск

Вечером этого дня под Белокаменкой водитель Subaru столкнулся с микроавтобусом "ПАЗ". Как сообщали очевидцы, на спидометре иномарки в момент столкновения была скорость 140 км/ч.

Пострадали 15 человек, в том числе женщина и двое маленьких детей - пассажиры Subaru. В тяжелом состоянии их троих госпитализировали в больницу. 31-летний водитель легкового авто погиб на месте происшествия.

23 декабря, 1311-й километр федеральной трассы "Кола"

Произошло столкновение двух микроавтобусов (Ford Transit и Volkswagen) под Оленегорском. В обоих авто было 26 человек, восемь получили травмы. Среди пострадавших были дети, которые возвращались с губернаторской елки.

2 ноября, Кандалакшский район

На 1144-м километре автодороги Р-21 "Кола" столкнулись фура "МАЗ" и Skoda. ДТП унесло целую семью - погибли двое детей в возрасте 10 месяцев и 5 лет, их 37-летняя мать. Отца госпитализировали в больницу, а спустя 10 дней стало известно, что медики не смогли его спасти.

11 мая, Три Ручья

В районе поселка Три Ручья под колеса Kia Rio попали двое дорожных рабочих. Водитель иномарки вылетел на "встречку" и сбил мужчин, находившихся с краю проезжей части. Один из пешеходов погиб до приезда скорой помощи, другого в тяжелом состоянии доставили в больницу.

4 мая, район Магнетитов

Страшная авария, произошедшая на 1357-м километре автодороги Р-21 "Кола", унесла жизни журналистов. Столкнулись Mazda и Hyundai, погибла телеведущая и депутат Кировска Марина Котомкина, сотрудник управления по информационной политике КФ АО "Апатит" Вера Белоусова и ее супруг Александр Андронов. Выжить удалось лишь водителю Mazda - его госпитализировали в больницу.

17 января, Кандалакша

На железнодорожном переезде водитель Mitsubishi сбил насмерть пешехода - дорожного рабочего. Его напарник успел вовремя отскочить в сторону. Виновник аварии - военнослужащий - летел на огромной скорости и не остановился после случившегося. В отношении него возбудили уголовное дело.

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