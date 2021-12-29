В районе Кандалакши удалось запечатлеть зимнее солнце

Солнышко ненадолго поднялось над горизонтом. Фото: скрин видео www.instagram.com/tatyana_51_rakovskaya/

В районе Кандалакши северяне смогли запечатлеть декабрьское солнце.

- Когда почти месяц не видели солнышка, и вдруг оно из-за поворота как появится! - поделилась эмоциями в своем Instagram-аккаунте Татьяна Раковская.

Напомним: в Кандалакше и Полярных Зорях нет полярной ночи благодаря атмосферной рефракции. В Кандалакше, например, в конце декабря солнце показывается над горизонтом, но задерживается совсем недолго (около часа), к тому же мешает облачность.

В Мурманске солнце можно будет увидеть 11 января.

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