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Звезды29 декабря 2021 12:15

В Мурманске запустят троллейбус с репродукциями картин местных художников

Тематический транспорт поможет северянам поближе познакомиться с миром искусства
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Также картины украсят 13 остановок общественного транспорта в Мурманске.

Также картины украсят 13 остановок общественного транспорта в Мурманске.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году в Мурманске будет курсировать тематический троллейбус, который позволит пассажирам прикоснуться к миру искусства. Проект реализуется Мурманским областным художественным музеем, АО «Электротранспорт» и администрацией Мурманска.

- Цель проекта – интегрировать изобразительное искусство Кольского Заполярья в повседневную жизнь мурманчан, что послужит стимулом для изучения истории родного города, посещения местных достопримечательностей и художественного музея, - отметили в министерстве культуры Мурманской области.

В салоне троллейбуса будут представлены репродукции произведений местных художников из собрания музея с изображением достопримечательностей Мурманска, расположенных по маршруту следования. Рядом с каждым произведением разместят информацию о картине и QR-код с видеоэкскурсией.

Также картины украсят 13 остановок общественного транспорта в Мурманске.

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