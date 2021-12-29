В Мурманске запустят троллейбус с репродукциями картин местных художников

Также картины украсят 13 остановок общественного транспорта в Мурманске.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В 2022 году в Мурманске будет курсировать тематический троллейбус, который позволит пассажирам прикоснуться к миру искусства. Проект реализуется Мурманским областным художественным музеем, АО «Электротранспорт» и администрацией Мурманска.
- Цель проекта – интегрировать изобразительное искусство Кольского Заполярья в повседневную жизнь мурманчан, что послужит стимулом для изучения истории родного города, посещения местных достопримечательностей и художественного музея, - отметили в министерстве культуры Мурманской области.
В салоне троллейбуса будут представлены репродукции произведений местных художников из собрания музея с изображением достопримечательностей Мурманска, расположенных по маршруту следования. Рядом с каждым произведением разместят информацию о картине и QR-код с видеоэкскурсией.
Также картины украсят 13 остановок общественного транспорта в Мурманске.
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