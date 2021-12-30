Новый год в Мурманске-2022: как и где пройдет новогодняя ночь

Как в Мурманской области встретить Новый год. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, какие мероприятия ждут гостей и жителей Мурманска в новогоднюю ночь-2022. Как сообщили в администрации города, праздник пройдет в двух точках заполярной столицы.

1 января в 01.30 – развлекательная шоу-программа с участием Деда Мороза и Снегурочки на площади Пять Углов. В 02.00 начнется праздничный фейерверк.

1 января в 01.10 – поздравление Деда Мороза и Снегурочки в районе Росляково (сценическая площадка Дворца культуры «Судоремонтник»), 01.20 – праздничный фейерверк, 01.30 – концертная программа коллективов Дворца культуры «Здравствуй, здравствуй, Новый год!».

Напомним: стало известно, какие улицы перекроют на Новый год-2022 в Мурманске.

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