В Мурманской области пропал мужчина из Екатеринбурга

Местонахождение мужчины не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области ищут 36-летнего Дениса Зубченко. 11 ноября мужчина приехал из Екатеринбурга трудоустраиваться на работу в Мурманск, а с 15 ноября перестал выходить на связь. Вот уже больше месяца неизвестно, все ли с ним в порядке и где он находится.

Всех, кто может помочь с поисками Дениса, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в отряд "МурманСпас": +7 911-311-70-20, +7 911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: завершены поиски пропавшего в Мурманске 58-летнего мужчины. Федор Сквороднев нуждался в медицинской помощи.

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