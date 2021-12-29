Жителя Заозерска осудили за экстремистский пост в "ВКонтакте"

На личной странице в соцсети мужчина опубликовал видеозапись и комментарий, в которых содержались признаки публичных призывов к экстремизму. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Заозерска получил условный срок за размещение экстремистского поста в "ВКонтакте".

На личной странице в соцсети мужчина опубликовал видеозапись и комментарий, в которых содержались признаки публичных призывов к экстремизму.

- Северянин испытывал политическую ненависть и желал призвать людей к участию в массовом народном вооруженном выступлении против существующей власти, чтобы сменить политический строй в стране, - сообщили в УФСБ России по Мурманской области.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье 280.2 УК РФ, он осужден условно на 1,5 года с испытательным сроком в два года. Также злоумышленника лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием страниц сайтов, включая соцсети, на тот же срок.

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