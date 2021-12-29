За сутки в Мурманской области 150 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 29 декабря 2021 года, за последние сутки 150 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразились ковидом 91 554 человека, количество летальных исходов - 2763 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+75, всего 43314), Кандалакшский район (+13, всего 7231), Североморск (+18, всего 8041).
Выздоровели 74 343 северянина, на лечении остаются 14 448 пациентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru