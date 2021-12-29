За сутки в Мурманской области 150 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 29 декабря 2021 года, за последние сутки 150 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 91 554 человека, количество летальных исходов - 2763 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+75, всего 43314), Кандалакшский район (+13, всего 7231), Североморск (+18, всего 8041).

Выздоровели 74 343 северянина, на лечении остаются 14 448 пациентов.

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