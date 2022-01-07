Мурманск глазами "Яндекса": что россияне ищут о Заполярье

Поисковые системы часто подсказывают продолжение наших запросов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Поисковые системы часто подсказывают продолжение наших запросов. "КП"-Мурманск" решила посмотреть, какая подсказка всплывает в "Яндексе", если искать словосочетание "в Мурманске".

Среди стандартных вариантов, вроде "кино" и "погода", есть и такие, как "в Мурманске горит подводная лодка" (такое ЧП произошло под Новый год в 2011 году) и снимают фильм (подобных проектов в Заполярье немало).

Фото: Яндекс

А если вводить в поисковую строку "почему в Мурманске", то подсказки такие: не хватает кислорода, светло ночью летом, батареи в стенах, не замерзает море, время совпадает с московским.

Фото: Яндекс

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