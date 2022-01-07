Мурманск глазами "Яндекса": что россияне ищут о Заполярье

Поисковые системы часто подсказывают продолжение наших запросов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Поисковые системы часто подсказывают продолжение наших запросов. "КП"-Мурманск" решила посмотреть, какая подсказка всплывает в "Яндексе", если искать словосочетание "в Мурманске".
Среди стандартных вариантов, вроде "кино" и "погода", есть и такие, как "в Мурманске горит подводная лодка" (такое ЧП произошло под Новый год в 2011 году) и снимают фильм (подобных проектов в Заполярье немало).
Фото: Яндекс
А если вводить в поисковую строку "почему в Мурманске", то подсказки такие: не хватает кислорода, светло ночью летом, батареи в стенах, не замерзает море, время совпадает с московским.
Фото: Яндекс
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru