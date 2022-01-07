Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 8:50

Мурманск глазами "Яндекса": что россияне ищут о Заполярье

Какая информация о Мурманске интересует людей больше всего
Есения ДОБРОНРАВОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поисковые системы часто подсказывают продолжение наших запросов.

Поисковые системы часто подсказывают продолжение наших запросов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Поисковые системы часто подсказывают продолжение наших запросов. "КП"-Мурманск" решила посмотреть, какая подсказка всплывает в "Яндексе", если искать словосочетание "в Мурманске".

Среди стандартных вариантов, вроде "кино" и "погода", есть и такие, как "в Мурманске горит подводная лодка" (такое ЧП произошло под Новый год в 2011 году) и снимают фильм (подобных проектов в Заполярье немало).

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

А если вводить в поисковую строку "почему в Мурманске", то подсказки такие: не хватает кислорода, светло ночью летом, батареи в стенах, не замерзает море, время совпадает с московским.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru