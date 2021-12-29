Какие смартфоны мурманчане получат в подарок на Новый год

По сравнению с прошлым годом средняя цена смартфона выросла на 14% и составила 40 тысяч рублей. Фото: МегаФон

Samsung и Xiaomi уже второй год остаются самыми «новогодними» брендами. Эксперты МегаФона выяснили, какие «умные» подарки выбирают мурманчане в преддверии праздников.

Жители Мурманской области чаще всего отдают предпочтения южнокорейским и китайским производителям. В лидеры рейтинга вошли модели:

· Samsung Galaxy A12;

· Realme C21Y;

· Xiaomi Redmi 9A;

· Xiaomi Redmi 10;

· Samsung Galaxy A22s.

По сравнению с прошлым годом средняя цена смартфона выросла на 14% и составила 40 тысяч рублей. Такой рост обусловлен популярностью последней модели Apple - iPhone 13, которая у мурманчан лидирует среди продаж в интернет-магазине МегаФона.

Среди современных гаджетов в подарок жители региона предпочитают, как и в прошлом году, смарт-браслеты. Наиболее популярные модели - брендов Huawei, Honor, Jet и Xiaomi. Вторую позицию занимают смарт-часы. Они показали двукратный рост по сравнению с прошлым годом. В топ-3 "умных" аксессуаров у жителей области вошли и детские-часы.

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